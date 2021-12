Brasil Após ataque hacker, ministro da Saúde diz que governo possui backup e que dados não serão perdidos

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

"É um prejuízo muito grande. São pessoas criminosas, nós esperamos encontrá-las e punir exemplarmente", disse Queiroga. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta sexta-feira (10) que os dados da pasta não ”serão perdidos”, apesar da invasão de hackers a plataformas sensíveis ao governo. Na madrugada, o sistema do Ministério da Saúde foi alvo de ataques cibernéticos. Informações tornaram-se indisponíveis, por exemplo, aos usuários de ConecteSUS e e-SUS.

Além disso, o site saude.gov ficou fora do ar. De acordo com Queiroga, agora é o momento de ”resgatar” essas informações e colocar ”à disposição da sociedade”.

“É um prejuízo muito grande. São pessoas criminosas, nós esperamos encontrá-las e punir exemplarmente. (…) Mas esses dados não serão perdidos, o Ministério da Saúde tem todos os dados, é só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade”, declarou Queiroga.

O ministro cumpre agenda em Minas Gerais. Mais cedo, Queiroga já havia dito que os responsáveis pelos ataques serão ”exemplarmente punidos” e que a pasta trabalha com ”empenho total” para solucionar o problema.

Esses dispositivos são usados por brasileiros para acesso ao comprovante vacinal. O aplicativo do ConecteSUS, por exemplo, serve como certificado digital de imunização. Em algumas capitais, é exigido que a pessoa apresente o comprovante para frequentar espaços fechados, como academia, clubes e shows.

O que foi afetado

Segundo o Ministério da Saúde, foram comprometidos os seguintes sistemas:

— e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de Covid)

— Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI)

ConecteSUS

— funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, que estão indisponíveis no momento.

O “Lapsus$ Group” assumiu a autoria do ataque cibernético. Na madrugada, os sites do Ministério da Saúde e do ConecteSUS tinham a mensagem “nos contate caso queiram o retorno dos dados”. Mais tarde, as mensagens sumiram, mas as páginas seguem fora do ar.

Investigação

O Ministério da Saúde anunciou que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional foram acionados para investigar o “incidente” com o ConecteSUS e as páginas da pasta, que estão fora do ar desde o início da manhã desta sexta.

A pasta também disse que “o Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o restabelecimento das plataformas”.

Sem comprovante

Usuários do ConecteSUS relataram, na manhã desta sexta, que os comprovantes de vacinação não estavam mais aparecendo no aplicativo da plataforma. Outros disseram que não conseguiam nem sequer entrar no aplicativo.

O ConecteSUS é o aplicativo responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, exigido para acessar locais públicos. Até o momento, o comprovante é exigido em 19 capitais do Brasil.

