O "Lapsus$ Group" assumiu a autoria do ataque cibernético. (Foto: Reprodução)

O site do Ministério da Saúde, o aplicativo e a página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a covid-19 – foram invadidos por hackers na madrugada desta sexta-feira (10). O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença.

A queda dos sistemas do SUS teve reflexos pelo País: em Salvador, onde o comprovante começou a ser exigido na rodoviária, passageiros não conseguiram embarcar. No Piauí, houve filas para a vacinação.

No Acre, quem perdeu o comprovante em papel não consegue tomar a 2ª dose ou a dose de reforço; o mesmo aconteceu no Oeste de Santa Catarina. O governo do Tocantins diz que não consegue notificar casos e mortes de covid.

O Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional já foram acionados para investigar o caso. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os dados da população “não serão perdidos”.

1) Quais páginas foram invadidas?

O site do Ministério da Saúde, o site do ConecteSUS e o aplicativo do ConecteSUS. Esses dois últimos mostram os comprovantes de vacinação contra a covid-19.

Segundo o ministério, foram comprometidos os seguintes sistemas:

— e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de Covid)

— Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) – que tem informações sobre cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças no país

— ConecteSUS

2) Quais dados desapareceram?

Os dados de vacinação contra a covid-19 sumiram.

Segundo o Ministério da Saúde, funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital estão indisponíveis no momento.

O aplicativo do ConecteSUS mostra, além da vacinação contra a covid, outras informações, como agendamento de consultas, exames e retirada de medicamentos. Até onde se sabe, o acesso a esses dados continua normal.

3) Quem atacou os sites?

O “Lapsus$ Group” assumiu a autoria do ataque cibernético. Na madrugada, os sites do Ministério da Saúde e do ConecteSUS tinham a mensagem “nos contate caso queiram o retorno dos dados”. Mais tarde, as mensagens sumiram, mas as páginas seguem fora do ar.

Em Belo Horizonte (MG) nesta sexta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chamou o incidente de “atitude criminosa”.

“Uma atitude criminosa, de um hacker, que tá sendo investigada pela Polícia Federal, pelo Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, o empenho total é para esses dados estarem disponíveis no mais curto prazo possível. Está sendo investigado e assim que tiver alguém culpado será exemplarmente punido”, afirmou.

4) Quando o ConecteSUS e o site do Ministério da Saúde vão voltar a funcionar?

Ainda não se sabe. O Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional já foram acionados para investigar o caso e que “o Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o restabelecimento das plataformas”.

5) Os dados de vacinação serão recuperados?

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sim. Em visita a Belo Horizonte nesta sexta, o ministro disse que os dados da população “não serão perdidos”.

“Esses dados não serão perdidos, o Ministério da Saúde tem todos os dados, é só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade”, afirmou.

Mais cedo, ao assumir a autoria do ataque, o grupo “Lapsus$ Group” havia escrito “nos contate caso queiram o retorno dos dados”.

