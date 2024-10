Notícias Após cancelar viagem à Colômbia, Lula também desiste de ida ao Azerbaijão, onde participaria da COP 29

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Presidente priorizou agendas na América do Sul. (Foto: Hugo Barreto/Metrópoles)

A Presidência da República informou o cancelamento de duas viagens que estavam marcadas na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias: uma para Cali, na Colômbia, e a outra para Baku, capital do Azerbaijão.

No caso de Cali, que seria já nesta semana, os médicos de Lula ainda não o liberaram para viagens longas, em razão do machucado que ele teve na cabeça no fim da semana, após cair no banheiro de casa. O presidente está bem de saúde, mas os médicos orientam precaução.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para repetir a avaliação de imagem. O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias”, informa a nota.

Em Cali, Lula participaria da COP da Biodiversidade, na terça (29). Já no Azerbaijão, ele participaria da COP 29, a conferência do clima da ONU. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, vai no lugar.

Nesse caso, o cancelamento não foi por precaução de saúde, segundo a Presidência.

Auxiliares do presidente dizem que Lula preferiu priorizar outros dois eventos internacionais que serão realizados na América do Sul. A reunião da Cooperação Econômica da Ásia e dos Pacífico (APEC, na sigla em inglês) é o primeiro deles, que ocorre em 14 e 15 de novembro. Apenas dois dias após a COP 29, em Baku.

Criada em 1989, a APEC é composta por 21 países e territórios como Austrália, Canadá, China, Chile, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão, Malásia, Filipinas, Nova Zelândia, Estados Unidos, Rússia, Cingapura. As economias que compõem o bloco inter-regional representam 56% do PIB mundial e 46% do comércio global.

O outro evento é o G20, que o Brasil preside em 2024. A reunião da cúpula do bloco será realizada no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro. Lula conduz a reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo do G20, quando o grupo deve apresentar seu comunicado final.

Viagens longas

Por causa do acidente, o presidente cancelou a sua viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da cúpula dos BRICS. Sua equipe médica desaconselhou que ele fizesse voos longos.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a cúpula do BRICS, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração”, afirma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, no domingo passado.

Lula então participou da cúpula de chefes de Estado do bloco por meio de videoconferência. Na primeira vez que comentou sobre o ocorrido, Lula considerou o seu acidente doméstico de “grave”, mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça.

