Por Redação O Sul | 18 de junho de 2023

Local foi aberto para acolher os desabrigados pelo ciclone extratropical que causou estragos no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação/PMPA Local foi aberto para acolher os desabrigados pelo ciclone extratropical que causou estragos no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Aberto pela prefeitura de Porto Alegre para acolher os desabrigados pelo ciclone extratropical que causou estragos no Rio Grande do Sul, o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) recebeu 115 pessoas.

Destas, 50 passaram no local as noites de sexta-feira (17) e sábado (18). As equipes da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) encaminharam seis famílias oriundas de áreas de risco para abrigos, pousadas e casa de familiares.

Cerca de 40 pessoas em situação de rua foram encaminhadas para albergues e pousadas da rede municipal.

Conforme a prefeitura, a estrutura do Ginásio do Demhab está em condições de funcionamento a qualquer momento.

Segundo o protocolo da Operação Inverno, mediante temperaturas de menos 5ºC, o espaço abre imediatamente para acolhimento da população de rua.

De acordo com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, seguem as vistorias às áreas mais afetadas pelas fortes chuvas e com suporte para as famílias. “A partir das visitas vamos construir soluções para esses moradores”.

2023-06-18