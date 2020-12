Variedades Após cinco anos sem lançar álbum, os ganhos de Adele caíram 70 milhões de reais

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

O último álbum da cantora vendeu mais de 22 milhões de cópias no mundo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os ganhos da cantora Adele em 2019 foram 10 milhões de libras (mais de R$ 70 milhões, na conversão atual) menores na comparação com o ano anterior. Segundo o jornal DailyMail, as duas empresas da cantora a pagaram dividendos de 4,75 milhões de libras no ano passado, enquanto o valor chegou a 14,4 milhões de libras em 2018.

Adele não lança um novo álbum desde 2015, quando alcançou o topo das paradas com “25”, que vendeu mais de 22 milhões de cópias no mundo. A cantora atualmente trabalha em novas músicas para seu próximo disco.

Em 2019, a cantora recebeu 1,85 milhões de libras (mais de R$ 13 milhões) como dividendo apenas pelos royalties das suas gravações vindos da sua empresa Melted Stone. Adele também recebeu 2,9 milhões de libras (mais de R$ 20 milhões) da sua outra empresa, Melted Stone Publishing, que cuida dos direitos das suas composições.

