Ex de George Michael é pego invadindo casa do cantor dias antes do aniversário de sua morte

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Família do astro expulsou Fadi Fawaz da propriedade no último ano. (Foto: Reprodução/Twitter)

O cabeleireiro Fadi Fawaz foi flagrado invadindo a casa do seu ex-namorado, o cantor George Michael (1963-2016), na última terça-feira (23), dois dias antes do aniversário de quatro anos da morte do astro.

Segundo o jornal The Sun, Fadi invadiu a propriedade de 5 milhões de euros (mais de R$ 31 milhões, na conversão atual) quebrando uma das janelas.

“Esse é meu lugar. George queria que eu tivesse isso”, gritou o cabeleireiro para a polícia enquanto era retirado da propriedade, destacou a publicação. A casa está vazia desde que a família do cantor expulsou Fadi do local por conta de seus problemas com as drogas.

“Fadi parecia em péssimo estado, como se tivesse vivendo um péssimo período. Ele estava muito emocionado”, destacou uma testemunha ao jornal. “De alguma forma, ele conseguiu passar pela cerca de proteção antes de quebrar uma das janelas e entrar”.

A testemunha ainda falou sobre a reação do cabeleireiro à abordagem policial. “Quando a polícia chegou, eles tentaram o acalmar, mas ele só gritava que era seu lugar”, pontuou. “No fim, eles o arrastaram para fora, mas penso em quanto tempo passará antes que ele retorne”.

