Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Ator está longe dos holofotes desde que recebeu acusações de assédio sexual. (Foto: Reprodução/YouTube)

O ator Kevin Spacey aproveitou o Natal para compartilhar uma mensagem sobre a importância da prevenção ao suicídio e dos cuidados com a saúde mental.

O vídeo, postado no YouTube do astro de “Se7en – Os Sete Crimes Capitais”, marca a volta de Spacey aos holofotes. O ator está longe dos olhares públicos desde que recebeu uma série de acusações de assédio sexual em 2017.

Spacey aparece interpretando Frank Underwood, seu personagem na série “House of Cards”, no começo do vídeo, mas logo volta a falar como o próprio ator.

“Tantos me procuraram para falar sobre as coisas terem ficado tão ruins para eles que pensaram em tirar suas próprias vidas”, destacou o ator na gravação. “A qualquer um que esteja lutando ou contemplando essa ideia, por favor não dê esse passo”.

“Neste momento, durante este feriado e além, mesmo que você não sinta, há pessoas por aí que entendem e podem ajudar porque você não está sozinho. Só quero desejar um Feliz Natal a todos, um ótimo 2021 e diga a todos aqueles que podem estar sofrendo que fica melhor. Tudo fica melhor”, completou o ator. O ano de 2020 marca o terceiro seguido em que Spacey compartilha uma mensagem durante as festas de fim de ano. Nos anos anteriores, no entanto, o ator apareceu interpretando Underwood durante toda a gravação. A tradição natalina de Spacey surgiu um ano após o ator ter recebido sua primeira acusação de assédio sexual por parte de homens que trabalharam com ele em diversas produções. A primeira acusação surgiu em outubro de 2017 por parte do ator Anthony Rapp. Em julho de 2018, outras três pessoas fizeram acusações contra Spacey.

