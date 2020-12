Gal Gadot defendeu sua decisão de interpretar Cleópatra, após críticas sobre o “embranquecimento” da rainha do Egito. A estrela israelense causou polêmica em outubro quando anunciou que iria estrelar e co-produzir um filme sobre a Cleópatra, com os críticos argumentando que uma atriz árabe ou africana deveria interpretar a antiga monarca.

“Em primeiro lugar, se você quiser ser fiel aos fatos, então Cleópatra era macedônia”, disse Gadot ao Sam Asi da BBC Arabic. “Estávamos procurando uma atriz macedônia que se encaixasse em Cleópatra. Ela não estava lá, e eu estava muito apaixonada por Cleópatra.” Ela acrescentou: “Tenho amigos de todo o mundo, sejam eles muçulmanos, cristãos, católicos, ateus, budistas ou judeus, é claro… Pessoas são pessoas, e quero celebrar o legado de Cleópatra e honrar este incrível ícone histórico que eu tanto admiro”.

Gadot disse que outras pessoas são bem-vindas para fazer seus próprios filmes sobre Cleópatra. “Sabe, qualquer um pode fazer esse filme e qualquer um pode ir em frente e fazê-lo. Estou muito entusiasmada por fazer o meu também.” As críticas à escolha de Gal Gadot em outubro foram rebatidas por muitos fãs da atriz dizendo que a maioria dos relatos conclui que Cleópatra é descendente de gregos.

Os especialistas continuam divididos, com um documentário da BBC afirmando em 2009 que ela pode ter ascendência mista. No entanto, Kathryn Bard, professora de Arqueologia e Estudos Clássicos da Universidade de Boston, disse no início deste ano: “Cleópatra VII era branca – de ascendência macedônia, assim como todos os governantes Ptolomeus, que viveram no Egito”. Cleópatra já foi interpretada por muitas atrizes brancas no passado, principalmente por Elizabeth Taylor no filme de 1963.