Esporte Após convocação, Daniel Alves se torna o assunto mais comentado do mundo por horas consecutivas

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

O lateral falou em luta, foco, disciplina e abdicações no caminho para a disputa do Mundial e se referiu às críticas por sua convocação. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite anunciou, nesta segunda-feira (7), os 26 jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Mas foi Daniel Alves quem roubou a cena na web. A presença do lateral-direito na lista foi contestada por muitos jornalistas e internautas – e defendida por outros. A repercussão tornou o atleta o assunto mais comentado do mundo no Twitter.

Durante cinco horas após a convocação, o lateral-direito permaneceu na primeira posição dos trending topics globais da rede social. No momento de publicação da nota, tinham sido escritos 252 mil tweets com o seu nome.

Outro atleta que teve destaque nas redes sociais foi Gabigol, atacante do Flamengo. O jogador, que não foi incluído na lista de Tite, chegou a ser o segundo assunto mais comentado do mundo no Twitter.

Em suas redes sociais, Daniel Alves comemorou a convocação. O lateral falou em luta, foco, disciplina e abdicações no caminho para a disputa do Mundial e se referiu às críticas por sua convocação.

“Não estamos aqui para agradar todo mundo, nem é meu objetivo. Estamos aqui para não falhar com aqueles que confiam na nossa entrega , na dedicação, no amor que sentimos por esse esporte, por vestir essa camisa, poder lograr grandes coisas com essa camisa”, disse.

Durante a convocação, Fábio Maradishjean, preparador físico da Seleção, explicou como foi esse encontro e qual a missão que o jogador recebeu, e deu retorno, para ser aprovado pela equipe médica.

“Não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos. Ele estava com baixos níveis de potência e força. Falamos isso com ele no dia 8, antes da data Fifa de setembro. Dissemos a ele que precisava melhorar os níveis. Ele disse: ‘missão dada, missão cumprida’. Fomos a Barcelona eu e Cleber (auxiliar), mostrou grande evolução no quesito de força e potência. O Barcelona B nos enviou dados dos treinamentos, e esses números nos deram segurança da convocação dele, no aspecto físico. O Dani Alves é o mesmo que veio conosco durante todo o ano de 2022, nas Olimpíadas. No aspecto físico, ele se encontra apto a participar da Seleção Brasileira”, atestou o preparador.

Tite pediu a palavra e deu o embasamento tático para o chamado. Ao citar que Daniel Alves pode ser um dos capitães da Seleção na Copa se estiver em campo, lembrou que o Brasil joga com laterais construtores. Que não necessitam percorrer longas distâncias e se desgastar.

“Os laterais na seleção não vão trabalhar na ponta. A qualidade técnica individual que o Dani empresta nesse quesito é impressionante. Para ele ser um articulador, organizador. E não ter nele um jogador de ir e voltar 60, 70 metros. Ele é um dos capitães da equipe. Vai depender da escalação. Normalmente é o mais longevo”, afirmou o treinador.

