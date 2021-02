Saúde Após crise de abastecimento, Ministério da Saúde estuda produção nacional de medicamentos contra a hanseníase

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

A doença tem cura se for tratada adequadamente Foto: Secretaria de Saúde de Pernambuco/Divulgação A doença tem cura se for tratada adequadamente. (Foto: Secretaria de Saúde de Pernambuco/Divulgação) Foto: Secretaria de Saúde de Pernambuco/Divulgação

O Ministério da Saúde informou que estuda produzir no Brasil os medicamentos usados no tratamento da hanseníase: os antibióticos rifampicina, clofazimina e dapsona. Há décadas, o SUS (Sistema Único de Saúde) depende de doações da OMS (Organização Mundial da Saúde) para disponibilizar esses remédios à população.

“No final de 2020, a pasta realizou audiência pública com produtores nacionais no intuito de viabilizar a produção da poliquimioterapia (PQT) em território nacional”, informou o Ministério da Saúde na quarta-feira (03).

“A pasta deve se reunir novamente com as empresas para discussão das propostas que são encaminhadas ao Ministério da Saúde pelos laboratórios públicos e privados. Paralelo a isso, a pasta já está em diálogo com Biomanguinhos/Fiocruz que também deve apresentar um projeto de produção de medicamentos para hanseníase”, completou o ministério.

A pasta enviou a nota após ser questionada sobre o desabastecimento dos remédios que ocorre no País desde o segundo semestre de 2020. Em dezembro de 2019, a OMS informou aos países que dependem das doações dos antibióticos que passaria por problemas de produção durante o ano passado.

Sintomas

Os sintomas da hanseníase aparecem principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, no rosto, orelhas, nádegas, costas e pernas. São manchas esbranquiçadas, amarronzadas ou avermelhadas, com perda de sensibilidade ao calor, ao toque e à dor. A doença tem cura se for tratada adequadamente.

