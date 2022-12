Tecnologia Após críticas, Twitter reativa contas suspensas de jornalistas

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

O empresário, que comprou a rede social em outubro, acusou os repórteres de compartilhar informações privadas sobre seu paradeiro. (Foto: Reprodução)

O bilionário Elon Musk restabeleceu nesse sábado (17) as contas suspensas de jornalistas no Twitter. A súbita suspensão, um dia antes, provocou reações de entidades da sociedade e setores políticos, além de ameaças de sanção por parte da União Europeia.

O empresário, que comprou a rede social em outubro, acusou os repórteres de compartilhar informações privadas sobre seu paradeiro, sem apresentar provas.

Ainda na sexta (16), o empresário publicou uma enquete na rede social perguntando se as contas deveriam ser reativadas “agora” ou “em sete dias”: 58,7% votaram pela retomada imediata; 41,3%, em sete dias.

“O povo falou. Contas envolvidas em doxing (revelação intencional e pública de informações pessoais sem autorização) com minha localização terão sua suspensão suspensa agora”, tuitou o empresário nesse sábado.

A conta de alguns dos jornalistas suspensos, que pertencem a funcionários de veículos como a CNN, o The New York Times, o The Washington Post, e as páginas estavam ativas.

As exceções eram a conta @ElonJet, que rastreava o paradeiro do jato do próprio Elon Musk, e o perfil do criador, Jack Sweeney. Ao acessar ambas as páginas, é possível visualizar a seguinte mensagem: “O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter”.

A plataforma também suspendeu a conta da rede social Mastodon, concorrente do Twitter.

O Twitter Spaces também foi tirado do ar na sexta, após Musk ter sido questionado ao vivo sobre essas últimas decisões, informou a agência de notícias Bloomberg – o bilionário disse que o recurso voltou ao ar na tarde do mesmo dia.

Críticas

Representantes da União Europeia e das Nações Unidas expressaram críticas à decisão do Twitter de suspender as contas de alguns jornalistas na rede social.

A Melissa Fleming, subsecretária-geral das Nações Unidas (ONU) para comunicações globais, disse que ficou “profundamente perturbada” com relatos de que jornalistas estavam sendo suspensos “arbitrariamente” do Twitter.

“A liberdade da mídia não é um brinquedo”, disse ela. “Uma imprensa livre é a pedra angular das sociedades democráticas e uma ferramenta fundamental na luta contra a desinformação prejudicial.”

Mais cedo na sexta-feira (16), a comissária da União Europeia Vera Jourova ameaçou o Twitter com sanções sob o novo Código de Serviços Digitais da Europa, que segundo ela exige “o respeito à liberdade de mídia e aos direitos fundamentais”.”Elon Musk deve estar ciente disso. Existem linhas vermelhas. E sanções, em breve”, acrescentou ela.

Uma porta-voz do Twitter disse ao site de tecnologia The Verge que a suspensão estava relacionada ao compartilhamento em tempo real de dados de localização. A medida foi tomada depois que Musk prometeu processar o dono de um perfil que rastreia seu jato.

