Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

A equipe do Inter voltou aos treinos no CT de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: Rafaela Frison/S.C. Internacional)

Após a derrota por 2 a 1 para o Vitória no domingo (16) em Salvador (BA), em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Inter voltou aos treinos no CT de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nesta quarta-feira (19), o Colorado enfrenta, como mandante, o Corinthians. A partida começa às 21h30min no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

No primeiro e penúltimo treino antes do duelo com os paulistas, a comissão técnica colorada promoveu atividades físicas e técnicas no gramado do CT. Na tarde desta terça-feira (18), o treinador Eduardo Coudet realizará os últimos ajustes na equipe que será titular em Florianópolis. O embarque para a capital catarinense ocorrerá logo depois da conclusão dos trabalhos em Alvorada.

Até aqui, o Colorado, que tem duas rodadas em atraso, já foi a campo em sete partidas do torneio nacional, conquistou 11 pontos e ocupa a 10ª posição da tabela. Depois do Corinthians, o Colorado disputará, no sábado que vem (22), o primeiro Grenal do Brasileirão de 2024. O Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), receberá o clássico, previsto para as 17h30min.

Após a derrota para o Vitória, Eduardo Coudet criticou o desempenho de sua equipe, especialmente no primeiro tempo. Com sete desfalques, o Internacional entrou com um time misto para enfrentar o então lanterna do campeonato. “Um primeiro tempo muito ruim, um dos piores que jogamos”, afirmou o treinador.

Eduardo Coudet também ressaltou o excesso de desfalques em seu time. Além dos convocados para a Copa América, há também jogadores lesionados. O técnico do Inter precisou promover sete trocas durante o jogo. “Estou contando quais são as dificuldades que temos. Alario não iria iniciar, mas Lucca sentiu uma lesão. Não temos outro atacante para colocar. É ideal o contexto? Não, mas é o que tivemos para essa situação. Volto a dizer, não é como se eu quisesse fazer sete trocas. É o ideal para o treinador? Não. Ideal para o time? Não. Mas era o necessário a ser feito”, disse.

