Porto Alegre Após desligamento momentâneo em estação de bombeamento, água volta a subir em ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) aponta duas razões principais para a volta da inundação na região. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A rua Coronel André Belo e a Avenida Praia de Belas, do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, voltaram a sofrer mais uma enchente nessa quarta-feira (22). O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) aponta duas razões principais para a volta enchente no bairro.

Uma delas é o desligamento ocorrido em uma estação de bombeamento, problema já reconhecido pela administração e que foi tratado com a instalação de um motor extra para reforçar o sistema. A estação já foi religada, conforme garantiu o departamento no X, antigo Twitter.

Porém, uma questão menos controlável e mais desafiadora é a ação da gravidade, que faz com que a água, que deveria ser escoada para o Arroio Dilúvio, volte pelo sistema de drenagem, emergindo através dos bueiros e inundando as vias.

Geografia

Porto Alegre está situada em uma região propensa a desafios hidrográficos, especialmente pela proximidade com grandes massas de água, como o Lago Guaíba.

O histórico de cheias do Guaíba mostra que ele pode rapidamente exceder seu nível normal durante períodos de chuvas intensas.

O lago atingiu seu maior nível em maio de 2024, alcançando 5,35 metros, superando marcas históricas e contribuindo significativamente para o alagamento das áreas ao redor.

Prevenção

Ao enfrentar essas adversidades, o Dmae tem buscado não apenas soluções emergenciais, como a instalação de mais bombas, mas também estuda alterações na infraestrutura das redes de escoamento para garantir que eventos futuros sejam mitigados.

Além disso, há uma análise constante do comportamento do Arroio Dilúvio e do Guaíba para ajustar as operações das estações de bombeamento de acordo com as previsões meteorológicas e os níveis de água esperados.

Impacto

Os constantes alagamentos trazem não só danos materiais, mas também afetam a saúde e a mobilidade da população.

Nos eventos recentes, o aumento súbito do nível de água forçou moradores a deixarem suas casas e, em alguns casos, resultou em surtos de doenças relacionadas à contaminação da água, como a leptospirose.

A comunidade local, portanto, espera ansiosamente por soluções a curto, médio e longo prazo que possam garantir a segurança e o bem-estar de todos

Para frente, a cidade de Porto Alegre continua a monitorar e a trabalhar em melhorias que possam prever e controlar essas situações, com o objetivo de reduzir significativamente os impactos causados pelos frequentes alagamentos.

2024-05-22