25 de dezembro de 2020

O governo de São Paulo deve divulgar os dados de eficácia da Coronavac até o dia 7 de janeiro, segundo informações do portal G1. A expectativa era de que as informações tivessem sido divulgadas na última quarta-feira (23), mas o anúncio foi adiado. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac.

De acordo com o governo de São Paulo, o adiamento ocorreu a pedido da farmacêutica. Isso porque os resultados obtidos nos testes do Brasil mostraram percentual de eficácia distinto do encontrado em outros países. Em entrevista, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, já afirmou que a Coronavac não atingiu 90% de eficácia.

“O que nós não imaginávamos é que a empresa [Sinovac] queria, e objetivava, uma unicidade, um resultado muito próximo em todos os países, e não somente em um ou outro país”, afirmou o secretário. Ainda segundo Gorinchteyn, é esperado que existam diferenças nos resultados dos testes entre as distintas populações. O secretário afirmou, também, que a vacina é eficaz e segura.

Eficácia na Turquia foi de 91%

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac apresentou uma eficácia de 91,25%, informou a Turquia nesta quinta-feira (24).

A expectativa dos pesquisadores turcos é de que taxa aumente, mas o número depende dos dados finais dos testes. A Turquia é o segundo país a obter resultados da Coronavac. Na quarta-feira (23), autoridades brasileiras disseram que a vacina atingiu o limiar da eficácia, embora os dados completos não tenham sido divulgados.

De acordo com os pesquisadores turcos, que fazem parte de um conselho científico governamental, nenhum grande sintoma foi detectado durante os testes, exceto por uma pessoa que apresentou reação alérgica.

A Turquia acertou a compra de 50 milhões de doses da Coronavac até o dia 11 de dezembro, mas a entrega está atrasada. Conforme o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, as vacinas chegarão ao país na próxima segunda-feira (28), e serão usadas na imunização de 9 milhões de pessoas do primeiro grupo prioritário, começando por profissionais de saúde.

