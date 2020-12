Mundo Estados Unidos vão exigir teste negativo a passageiros do Reino Unido

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Os passageiros provenientes do Reino Unido terão de obter um teste negativo três dias antes de sua viagem e fornecer os resultados à companhia aérea. (Foto: Reprodução)

Autoridades norte-americanos informaram na quinta-feira (24) que o país vai exigir aos passageiros procedentes do Reino Unido teste negativo da Covid-19 antes de embarcarem em um voo. As autoridades informaram que a medida entrará em vigor na segunda-feira (28). A medida, já adotada por outros países, será tomada porque uma nova variante do novo coronavírus está se espalhando no Reino Unido.

Os passageiros provenientes do Reino Unido terão de obter um teste negativo três dias antes de sua viagem e fornecer os resultados à companhia aérea.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.731.936 mortos resultantes de mais de 78,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Brasil

Começou a valer nesta sexta-feira (25) a proibição de entrada no Brasil de voos com origem ou passagem pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte nos últimos 14 dias. Diante da identificação de duas novas mutações do novo coronavírus no Reino Unido, as novas regras, que atendem a uma recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), foram publicadas na edição de quinta-feira do Diário Oficial da União.

A norma também proíbe a entrada de estrangeiros no país por via terrestre ou transporte aquaviário, mas há exceções: brasileiros natos ou naturalizados; imigrantes com residência definitiva no país, profissionais estrangeiros em missão e funcionários estrangeiros ligados ao governo brasileiro.

Outros países

A partir do próximo dia 30, passageiros vindos de outros países terão que apresentar o resultado negativo de Covid-19 para entrar no Brasil. O exame exigido é tipo PCR, e tem que ser feito até 72 horas antes do embarque. Crianças entre 2 e 12 anos de idade não precisam fazer o teste, desde que seus acompanhantes façam.

