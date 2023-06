Inter Após empate na Libertadores, Mano Menezes diz que ficou “80% satisfeito e 20% insatisfeito”

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Mano Menezes disse que “faltou apenas um detalhe para sairmos com a vitória e a classificação”., (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter deixou escapar a classificação antecipada na Libertadores nos últimos minutos da partida contra o Nacional. O Colorado vencia a partida por 1 a 0 e se garantia nas oitavas de final até os 44 minutos da segunda etapa, quando o time uruguaio empatou o jogo e tudo ficou para a última rodada da fase de grupos. Após o empate, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva.

Mano começou dizendo que apesar do empate, estava mais feliz do que triste com o resultado. “Saio 80% satisfeito e 20% insatisfeito, porque faltou apenas um detalhe para sairmos com a vitória e a classificação”, afirmou.

O Inter teve novidades no time titular, entre elas Rômulo e Igor Gomes, e o treinador colorado explicou as escolhas. “Optei por uma formação um pouco diferente, para tentar ter mais marcação na bola aérea, esperávamos que isso ia acontecer, e também queríamos soluções ofensivas para armar as jogadas.”

Mais uma vez o colorado sofreu um gol de bola aérea contra o Nacional, e Mano ressaltou que essa era a sua principal preocupação. “A única preocupação que persistia até o final era a bola erguida na área, e a gente colocou mais um zagueiro. Mercado sugeriu, e eu entendi que era isso que devíamos fazer. E justamente foi num desses lances que eles empataram.”

O Colorado já deu início na preparação para o próximo compromisso. Depois de empatar em 1 a 1 em Montevidéu com o Nacional, o Inter agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo (11), a equipe entra em campo no estádio Beira-Rio para enfrentar o Vasco da Gama, às 16h.

A delegação chegou em Porto Alegre perto do meio-dia desta quinta-feira (8) e foi direto ao CT Parque Gigante para o treinamento. Os jogadores que iniciaram a partida no Uruguai ficaram na academia realizando atividades físicas e regenerativas, enquanto o restante do elenco foi ao gramado e fez um treino com bola. Alguns atletas das categorias de base do clube também participaram.

