Celebridades Após encontro, Bruna Marquezine e Manu Gavassi dizem estar de ressaca: “Risos sinceros”

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Atriz e cantora se divertiram no último sábado (05) ao lado de Rafa Kalimann Foto: Reprodução/Instagram Atriz e cantora se divertiram no último sábado (05) ao lado de Rafa Kalimann. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Parece que o encontro no sábado (05) de Bruna Marquezine, Manu Gavassi e Rafa Kalimann rendeu! Em conversa com seus seguidores no Twitter neste domingo (06), a atriz e a cantora assumiram que exageraram na bebida.

“Já bebeu água hoje? Mantenha-se hidratada”, escreveu um fã para Manu. “Muita. Tô de ressaca. Risos sinceros”, confessou ela. Depois, uma pessoa fez a mesma pergunta para Bruna, que respondeu compartilhando o post da amiga.

Manu falou também como está sendo trabalhar com Marquezine novamente – as duas estão juntas em uma nova série da Netflix. “Maravilhoso. Aprendo muito com ela”, disse a cantora. “A gente aprende e cresce juntas”, completou a atriz.

