Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Cardi B se envolveu em mais uma confusão na noite deste domingo (06) depois de postar em seu Twitter que estava considerando comprar uma bolsa no valor de 88 mil dólares (pouco mais de R$450 mil).

Não demorou para que internautas a criticassem pela atitude, falando que ela deveria doar o dinheiro, principalmente durante uma pandemia. A rapper então passou a responder várias críticas com capturas de telas de notícias falando sobre quantias que ela doou no último ano relacionadas ou não ao coronavírus e pontuou que doou “mais de 1 milhão de dólares para fãs por meio de aplicativos dois meses atrás”.

A discussão entre Cardi e os internautas durou por muitas horas, com Cardi rebatendo diferentes tipos de críticas. Em outra postagem, afirmou: “Eu também tenho sete tios e três tias do lado do meu pai, nove tias e três tios do lado da minha mãe, um monte de primos que tive que ajudar por causa da pandemia. Se eu quiser gastar, eu posso, sem vocês pedindo por esmola como se eu e meu marido não ajudássemos”.

Depois de alguma discussão, Cardi resolveu então fazer mas algumas doações, mas com uma condição. “Ok, vamos fazer isso. Já que vocês querem tanto que eu doe… Mande seus recibos de o que VOCÊS doaram e eu vou igualar a doação que vocês fizeram para a mesma organização. Vamos começar agora! Qualquer projeto que vocês tenham doado”, escreveu.

Apesar das doações feitas na hora, Cardi continuou sendo criticada, com internautas afirmando que ela foi “insensível” por falar sobre a bolsa durante a pandemia, e ela também respondeu: “Pode chorar! Nunca te vi falando sobre mim quando doei mais de 1 milhão de dólares duas vezes, mas agora você está aqui. Eu não ofendi ninguém, não fiz nada ilegal. Eu não vou pedir desculpas porque eu trabalho pra caramba e fiz uma pergunta pra os MEUS FÃS. Que são MEUS AMIGOS. Vocês querem muito se ofender.”

A discussão então tomou novos rumos quando alguns de seus fãs começaram a falar sobre o governo e Cardi concordou: “Ok gente, eu peço desculpas. Estão felizes? Eu não vejo vocês pedindo para o Trumo se desculpar quando ele está perdendo reuniões sobre a Covid para ir jogar golf, mas ok”.

A rapper continuou com outras críticas: “Vocês estão fazendo fila para gastar dinheiro em um PS5 e agora eu faço uma pergunta aos meus fãs e vira um problema?”.

