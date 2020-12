Celebridades Maisa posa de maiô pink: “No paraíso”

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora curte dias de descanso em São Miguel dos Milagres Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora curte dias de descanso em São Miguel dos Milagres. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Maisa curte dias de descanso em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e compartilhou registros de maiô pink no Instagram. “Um pontinho rosa no paraíso”, escreveu a apresentadora de 18 anos de idade.

“Achamos uma praia super exclusiva com toda privacidade e tranquilidade numa fazenda de coco que tem todo charme e conforto do mundo. Sem contar com o mar, comida, hospitalidade e paz incrível que esse lugar tem”, afirmou.

Em outubro de 2020, Maisa decidiu não renovar seu contrato com o SBT após 13 anos na emissora. “Eu continuo da família SBT mesmo que sem contrato. Sei que vou viver coisas incríveis. Agradeço o público pela lealdade e obrigada, Silvio, por ser o patrão que todo mundo gostaria de ter. Silvio foi meu ‘paitrão'”, disse, homenageando Silvio Santos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades