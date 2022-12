Esporte Após imitar pombo em comemoração, Tite nega desrespeito ao adversário

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Eu tenho muito cuidado, porque sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito", disse o treinador. Foto: Lucas Figueiredo/CBF "Eu tenho muito cuidado, porque sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito", disse o treinador. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, declarou, nesta segunda-feira (5), após imitar um pombo, durante a comemoração do terceiro gol, marcado por Richarlison, na goleada por 4 a 1 contra Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, que não quis desrespeitar o adversário e nem o então comandante Paulo Bento.

“Eles têm uma linguagem de danças, de brincadeiras. Um dia eu fazer a oração, e estava [tocando] o grupo Molejo e eu tentei entrar e eles disseram: ‘Aqui não, fica do lado’. E eu disse: ‘Pô, vocês me sacaram do grupo molejo’ E eles colocaram assim: ‘Só se tu aprender a dança’. Mas aprender a dança deles é duro. É difícil. Aí estávamos brincando e não sei o que aconteceu com o Richarlison: ‘E essa dança aí’. E ele disse: ‘Parecido. Bem ruizinho’. Ai eu falei: ‘Se fizer, pode vir que eu vou dançar’”, explicou Tite.

“Mas eu tenho muito cuidado, porque sempre tem os maldosos que vão entender como desrespeito. Ai eu disse: ‘Agora eu estou ferrado’. E os atletas responderam: ‘Vamos ficar aqui’. Me escondam um pouquinho, porque eu sei da visibilidade toda.”, continuou.

“E eu não queria que tivesse outra interpretação há não ser no sentido de alegria pelo gol, pela equipe, pela performance, pelo desempenho e pelo resultado. E não um desrespeito pelo adversário ou pelo Paulo Bento, há quem eu tenho um respeito muito grande desde o tempo de Cruzeiro.”

Vinícius Jr., Neymar Jr., Richarlison e Lucas Paquetá fizeram os gols na partida. Paik Seung-ho deixou o de honra.

Para Tite, a volta de Neymar Jr. foi essencial, por ele ser o principal jogador em termos técnicos da equipe. E que mesmo machucado, o atacante foi referência para os demais jogadores.

“Quando uma equipe procura um jogador porque sabe que ele tem o arco e flecha, ele tem o diferencial em algum momento. Como foi aquele, que mesmo machucado ele teve durante o jogo. É a liderança técnica da equipe. Cada um tem uma característica marcante, ele é o centro, que potencializa, inclusive, os demais”, expôs Tite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte