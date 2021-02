Mundo Após mãe ser vacinada, bebê nasce com anticorpos contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

A pesquisa acompanhou uma profissional de saúde que atuava na linha de frente de combate ao coronavírus Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pesquisadores da Universidade Atlântica da Flórida encontraram anticorpos contra a Covid-19 em um recém-nascido de uma mãe que recebeu a primeira dose da vacina durante a gravidez. O caso é o primeiro registrado no mundo e está relatado em um estudo publicado na medRvix na última sexta-feira (05).

A pesquisa acompanhou uma profissional de saúde que atuava na linha de frente de combate ao coronavírus. Ao completar 36 semanas e três dias de gravidez, ela foi imunizada com a vacina fabricada pela Moderna. Três semanas depois, a mulher deu à luz uma menina em um parto normal e espontâneo.

Ao analisarem o sangue do cordão umbilical, os cientistas encontraram anticorpos que ajudam o organismo a se defender do coronavírus. “Demonstramos que os anticorpos anti-SARS-CoV-2 IgG são detectáveis em uma amostra de sangue do cordão umbilical de recém-nascidos após uma única dose da vacina. Portanto, há potencial para proteção e redução do risco de infecção do SARS-CoV-2 com a vacinação materna”, diz o estudo.

Apesar de o resultado ser animador, os cientistas alertam que o estudo é preliminar e ainda não foi revisado. “Mais estudos serão necessários para quantificar a quantidade de anticorpos neutralizantes virais presentes em bebês nascidos de mães que são vacinadas antes do parto. Além disso, instamos outros pesquisadores a criar registros de gravidez e amamentação, bem como conduzir estudos de eficácia e segurança das vacinas contra a Covid-19 em mulheres grávidas e lactantes e seus filhos”, afirmam.

