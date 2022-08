Rio Grande do Sul Após oito anos, tráfego de veículos é liberado em ponte de ligação entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Estrutura sobre o Rio Passo Fundo, na RSC-480, foi submetida a dez meses de obras. (Foto: Divulgação/Daer)

Localizada na rodovia RSC-480, a ponte sobre o Rio Passo Fundo (Região Norte) foi novamente liberada ao tráfego de veículos, após dez meses de obras de recuperação. Trata-se de um dos mais importantes trechos de ligação entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas que havia sofrido danos por causa de uma enchente em 2014.

A estrutura fica sobre o reservatório da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, entre os municípios de Erval Grande e Nonoai. Com o bloqueio, os motoristas e motociclistas passaram a circular sobre um caminho alternativo na mesma estrada e que também será recuperado.

Essa restauração foi possível graças a um acordo mediado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). De um lado, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e do outro a empresa Foz Chapecó Energia (FCE), que se responsabilizou pela contratação de uma terceirizada para os trabalhos. Coube à autarquia gaúcha fiscalizar as atividades, encerradas neste mês.

Nova data para leilão

Devido à solicitação formal de empresas interessadas na concessão de quase 415 quilômetros do segundo bloco de rodovias do programa “RS Parcerias”, o governo do Rio Grande do Sul decidiu adiar o leilão na Bolsa de Valores e São Paulo.

O pregão estava marcado inicialmente para 1° de setembro. A nova data será informada posteriormente. De acordo com o Palácio Piratini, o pedido de prorrogação do prazo tem por objetivo aprofundar estudos sobre o edital.

Estão contempladas na iniciativa trechos das ERS 128, 129, 130 e 453, localizadas no Vale do Taquari, além das ERS 135, 324 e 470, que conectam Nova Prata (Alto Taquari) a Erechim (Região Norte).

O futuro concessionário terá a obrigação de duplicar 282,7 quilômetros de rodovias. Também há previsão de construção de 48 passarelas e 173 dispositivos de interseção. Dentre os destaques estão a duplicação da ERS-324, no trecho entre Passo Fundo e Marau – conhecido como “Rodovia da Morte” – e da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio.

Atenção redobrada

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os condutores que circulam pelo Vale do Taquari para que redobrem a atenção em virtude das obras na RSC-453, entre Venâncio Aires e Mato Leitão (Vale do Rio Pardo).

Além das operações que prosseguem no quilômetro 2, os serviços também avançaram até o quilômetro 7. No momento, as equipes fazem a recuperação do pavimento da via. Os trabalhos terão continuidade pelas próximas semanas.

Para outubro, a expectativa é de colocação do recapeamento asfáltico, reforço na capacidade estrutural e sinalização da rodovia, do quilômetro zero ao 15. Já em novembro deve ser recuperado o pavimento atual, providenciado o recapeamento asfáltico e ampliada a capacidade estrutural entre os quilômetros 20 e 25, em Cruzeiro do Sul.

Também está prevista a implantação das interseções nos quilômetros 27 e 29, bem como a ampliação do acesso ao Distrito Industrial de Venâncio Aires.

Diante da intensa movimentação de trabalhadores e maquinários na pista, os veículos transitam de modo intercalado. As obras no segmento geram bloqueio de faixas e retenção sinalizada, quando veículos são liberados de forma alternada, com passagem em apenas em um sentido.

(Marcello Campos)

