Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Identidade da vítima ainda depende de confirmação oficial. (Foto: Arquivo/O Sul)

A Polícia Civil investiga um incidente registrado na Zona Sul de Porto Alegre no começo da manhã desta quarta-feira (24): o abandono, em via pública, de um saco de lixo contendo uma cabeça humana. O embrulho foi encontrado pouco depois das 7h em uma calçada da rua Cruzeiro do Sul, bairro Santa Tereza, por um catador de material para reciclagem.

Assim que se refez do susto, ele acionou a Brigada Militar (BM), que isolou a área para a chegada de técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O restante do corpo ainda não havia sido localizado até o fim da noite.

A identidade da vítima depende de confirmação. No entanto, informações extraoficiais apontam para um homem supostamente envolvido com facção criminosa da região e que, na madrugada desta quarta-feira, havia sido retirado de casa e executado – a cabeça decapitada apresentava em sua parte frontal uma marca de tiro.

Para esclarecer o caso, os investigadores também analisam imagens de câmeras de monitoramento da região, na tentativa de descobrir pistas sobre um automóvel prateado, modelo sedan, cujos ocupantes teriam deixado o saco plástico, cerca de meia hora antes da chegada do reciclador. A calçada onde foi realizado o descarte (em frente a um bar) teria sido escolhida de forma aparentemente aleatória.

Em medida preventiva diante da possibilidade de novos incidentes no âmbito da disputa entre grupos criminosos, a região teve o seu patrulhamento ostensivo reforçado por integrantes do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 1º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Patrulhas Especiais (Patres). Também foram mobilizados o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Batalhão de Aviação da Brigada Militar.

Coincidência

No dia 26 de agosto de 2016 – portanto há praticamente seis anos – um incidente muito parecido foi registrado na mesma região da capital gaúcha. Uma cabeça humana foi achada às 5h em uma calçada da rua Gomes Carneiro, perto da esquina com avenida Niterói, bairro Medianeira.

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil ligou então o caso ao de um homem que havia sido decapitado horas antes na rua Ursa Maior. A diferença é que, em vez de um saco plástico, havia sido utilizado um cobertor. Além disso, os autores do crime deixaram no local uma mensagem escrita com sangue, por meio da qual indicavam haver relação com a disputa por áreas de tráfico de drogas.

(Marcello Campos)

