Esporte Após passar mal em avião, Mike Tyson divulga nova data de luta contra Jake Paul: “Será nocauteado”

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Mike Tyson x Jake Paul: pugilista confirma combate contra youtuber nos EUA. (Foto: Reprodução)

O combate entre Jake Paul e Mike Tyson já tem nova data. A disputa de boxe, previamente marcada para 20 de julho, agora vai acontecer em 15 de novembro.

“Embora tenhamos que adiar a luta, voltarei a treinar em breve. Sou grato à equipe médica que me tratou e ao MVP, Netflix e AT&T Stadium por trabalharem diligentemente para encontrar a melhor data de remarcação para todas as partes”, disse Mike Tyson em comunicado à imprensa. “Embora tenhamos uma nova data, o resultado será o mesmo independentemente de quando lutarmos. Jake Paul será nocauteado”.

Tyson adiou sua luta com o youtuber após sofrer uma crise do que os médicos acreditam ser uma úlcera. Segundo a assessoria de imprensa do boxeador, ele teria passado mal durante uma viagem de avião. Em tratamento, o atleta foi forçado a interromper o treinamento para o desafio.

O incidente médico ocorreu quando Tyson estava em um voo de Miami para Los Angeles. “Ele ficou enjoado e tonto devido a um surto de úlcera 30 minutos antes do pouso”, de acordo com um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do lutador.

A companhia aérea American Airlines emitiu um comunicado dizendo que uma equipe de socorristas entrou no avião logo após o pouso. Tyson estava vomitando, fraco e tonto e foi transportado para um hospital local, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.

A declaração divulgada pela assessoria do lutador afirmou também que sua recuperação era positiva, mas não forneceu mais detalhes sobre a ida ao hospital ou sobre a crise de úlcera.

Opinião médica

Segundo os médicos, Tyson precisava de quatro a seis semanas para cicatrizar a úlcera ou corre o risco de uma cirurgia de emergência, caso o problema piorar e perfurar a parede do estômago. A rotina de treinamento rigoroso, sem dar tempo para a úlcera curar totalmente, pode causar sangramento e pode facilitar a piora do quadro. Por isso, a luta foi adiada.

Tyson relatou sintomas como tontura, náusea, vômito e fraqueza.

“Agora me sinto 100%, embora não precise estar para vencer Jake Paul”, escreveu o pugilista, à época do adiamento.

O Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas (TDLR), que regulamenta os esportes de combate no Texas, disse ao USA TODAY Sports que a luta continua com sinal verde.

“O TDLR está ciente do episódio envolvendo o Tyson”, disse Tela Mange, Diretora de Comunicações do TDLR ao jornal americano. “Tyson e Paul atenderam aos requisitos médicos para este evento e são licenciados no Texas. Como fazemos antes de qualquer evento esportivo combativo, o TDLR realizará exames físicos pré-luta para garantir a saúde de ambos os lutadores.”

