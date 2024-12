Rio Grande do Sul Após passar sete meses fechado por causa da enchente, Museu de Arte do Rio Grande do Sul é reaberto

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Leite disse que as manifestações culturais "precisam ser preservadas, guardadas e organizadas" Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite disse que as manifestações culturais "precisam ser preservadas, guardadas e organizadas". (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

O Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), administrado pela Secretaria Estadual da Cultura, reabriu suas portas ao público na sexta-feira (6), após passar sete meses fechado em decorrência da enchente histórica de maio em Porto Alegre.

A reabertura foi marcada pela solenidade inaugural da exposição “Post Scriptum – Um Museu Como Memória”, que ficará aberta ao público até 9 de março, com entrada gratuita.

Para poder reabrir, o Margs passou por um plano abrangente de recuperação, incluindo o restauro de obras do seu acervo, o conserto da subestação de energia e do sistema de climatização, obras de requalificação do acesso ao museu, o restabelecimento dos sistemas do alarme de incêndio, das câmeras de segurança e da rede lógica, além da reposição de equipamentos e mobiliários atingidos.

“Nós, gaúchos, temos como característica muito forte a valorização do que somos como povo. Por isso, não existe nada mais marcante do que as nossas manifestações culturais, que precisam ser preservadas, guardadas e organizadas, para contar a nossa história em nossos equipamentos culturais e, muito especialmente, no Margs. Quero agradecer muito à equipe da Secretaria da Cultura e do Margs pelo esforço para reabrir o museu depois do impacto tão grande que a enchente trouxe a esse espaço”, disse o governador Eduardo Leite, que participou da reabertura do museu, localizado no Centro da Capital.

“Meu muito obrigado a todos que tomaram conta do acervo, que vieram para cá tantas vezes, até de barco, para resgatá-lo, cuidaram e trataram tudo com todo carinho e todo zelo. Sou muito orgulhoso e muito feliz de ser governador de um Estado que tem o valor dessa gente que está aqui hoje”, acrescentou.

