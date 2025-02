Um homem que embarcaria de Pelotas, no Sul do RS, para Florianópolis (SC) agrediu um funcionário do aeroporto do município gaúcho e vandalizou o terminal após perder o voo, no domingo (9).

Ele viajaria em um avião da Voepass Linhas Aéreas, mas chegou atrasado, junto com sua família, para realizar o procedimento de embarque e foi impedido de acessar a aeronave.

Transtornado, o homem deu um soco em um dos trabalhadores e quebrou janelas e uma porta, de acordo com a assessoria de imprensa do aeroporto. Depois de vandalizar o local, o passageiro fugiu. A Polícia Civil investiga o caso.