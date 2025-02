Economia Confira dicas de como usar equipamentos de forma eficiente sem desperdiçar energia elétrica no calor

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Quando for ligar o aparelho de ar-condicionado, certifique-se de que as portas e janelas estão fechadas Foto: Freepik Quando for ligar o aparelho de ar-condicionado, certifique-se de que as portas e janelas estão fechadas. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Rio Grande do Sul enfrenta uma nova onda de calor no início desta semana, com temperaturas máximas próximas de 40ºC na Região Metropolitana de Porto Alegre e no interior do Estado. Em razão da maior demanda de energia elétrica nesta época, a CEEE Equatorial elaborou algumas dicas de consumo consciente.

“O maior consumo dentro de uma casa vem de eletrodomésticos como a geladeira e o chuveiro elétrico. Geladeiras e freezers podem representar 40% da conta de luz de uma casa. E, em um ambiente de temperaturas altas, esses aparelhos consomem mais energia para funcionar de maneira eficiente. Soma-se a isso o uso do ar-condicionado”, explicou o analista de Operações Programa de Eficiência Energética da CEEE Equatorial, Jonatan Silva.

Veja como evitar o desperdício de energia:

– Evite ligar vários aparelhos de alta potência ao mesmo tempo, especialmente em extensões elétricas.

– Não exponha dispositivos eletrônicos ao sol ou calor para evitar superaquecimento das baterias.

– Mantenha geladeiras e freezers longe do sol ou de fontes de calor, como o fogão, de preferência em local bem ventilado e não encostados na parede ou em móveis. Verifique também se a borracha de vedação está em boas condições. A cada seis meses, ela precisa ser avaliada e substituída, se necessário. Outra dica é colocar as bebidas geladas que serão consumidas em garrafas térmicas para evitar o “abre e fecha” em um dia de muito calor.

– Quando for ligar o aparelho de ar-condicionado, certifique-se de que as portas e janelas estão fechadas. Ajuste a temperatura para 23 graus, que garante o conforto térmico e diminui o consumo de energia. Mantenha os filtros limpos para evitar que o motor precise trabalhar mais do que o ideal.

– Reduza a temperatura do chuveiro elétrico e fique atento ao tempo do banho. A conscientização sobre o consumo de energia elétrica gera economia na conta de luz e contribui para a preservação do meio ambiente.

