Esporte Após prova, Liga Gaúcha de Ciclismo doa alimentos ao Asilo Padre Cacique e presta homenagem ao Portal O Sul

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Prova reuniu atletas de várias categorias na Orla do Guaíba, em Porto Alegre Foto: O Sul Prova reuniu atletas de várias categorias na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A Liga Gaúcha de Ciclismo realizou na manhã de domingo (28), na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, uma prova com o objetivo de arrecadar alimentos para o Asilo Padre Cacique.

A competição reuniu dezenas de ciclistas e contou com o apoio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), que organizou o trânsito para garantir a segurança dos atletas.

Após a prova, os alimentos foram entregues ao asilo. Idosos que moram no local prestigiaram a solenidade e foram aplaudidos pelos ciclistas.

Na ocasião, também foi entregue o Troféu Amigo do Ciclismo Gaúcho, concedido a pessoas e entidades que colaboram com o esporte e com as ações sociais da Liga Gaúcha de Ciclismo. Os agraciados foram o editor do Portal O Sul, jornalista Marcelo Warth, a EPTC e o advogado Francisco Balbuena.

“É uma honra receber esse reconhecimento. Fico feliz em poder divulgar uma atividade saudável e as ações beneficentes realizadas pela entidade, que são muito importantes. No Portal e no Jornal O Sul, sempre procuramos valorizar atitudes que contribuem para o desenvolvimento da sociedade gaúcha e que ajudam as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma das missões do jornalismo”, disse Warth após receber o troféu do presidente da Liga, Gilmar Zenger.

Confira os vencedores da prova ciclística em suas respectivas categorias:

Forca- livre: 1° lugar: Edipo Braga; 2° lugar: Luiz Antonio; 3° lugar: Denis Pinto; 4° lugar: Eduardo Melchiore; 5° lugar: Eduardo Macedo

Categoria Master B: 1° lugar: Vilarbo; 2° lugar: Vicente; 3° lugar: Jean; 4° lugar: Cebola; 6° lugar: Mauricio

Estreante: 1°lugar: Tiago Dutra, 2° lugar: Eduardo Riet; 3° lugar: Bernardo Barcelos; 4° lugar: Gustavo Filho; 5° lugar: Rogerio Patrola

Feminino Speed: 1°: Renata Batalha; 2°: Janai Patricia

Mtb Feminino: 1º lugar Barbara Bach

Mtb Masculino: 1°: Marcio Perim; 2°: Mateus Perim, 3°: Lucas; 4°: Dino; 5° Leandro Machado

