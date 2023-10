Brasil Após recorde de vazão, o volume nas Cataratas do Iguaçu diminui

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada Foto: Reprodução Apenas a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo permanece interditada (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após alcançar um pico de 24 milhões de litros por segundo nessa segunda-feira (30), o volume de água nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná, começou a declinar na terça-feira (31), atingindo 18,1 milhões de litros por segundo às 10h. A região foi afetada por chuvas intensas nos últimos dias.

Por razões de segurança, a única passarela que permanece interditada é aquela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, conforme informações da Urbia Cataratas, a empresa responsável pela administração do Parque Nacional do Iguaçu.

“A tendência é a vazão, que bateu a casa dos 24 milhões nessa segunda-feira (30), iniciar uma queda nos próximos dias”, informou a concessionária.

As equipes técnicas da empresa e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão da unidade de conservação, estão continuamente monitorando e avaliando em tempo real as condições do rio Iguaçu na área das Cataratas.

Parque aberto para visitação

A concessionária também destacou que, apesar do fechamento da passarela que leva ao mirante da Garganta do Diabo, os mirantes ao longo da Trilha das Cataratas permanecem acessíveis aos visitantes.

O Parque Nacional do Iguaçu estenderá seu horário de funcionamento, permitindo o acesso das 8h às 16h, de 2 a 5 de novembro. Durante esse período, haverá um reforço na equipe que atua em todo o circuito turístico. De acordo com estimativas da Urbia Cataratas, quinta-feira (2) e domingo (5) são os dias de menor movimento e ideais para visitação.

2023-10-31