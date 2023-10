Economia Vendas da indústria de máquinas têm queda de 16,5% em setembro

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Dados da Abimaq registram faturamento de R$ 219,5 bilhões em 9 meses

Em setembro, as vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos atingiram um total de R$ 25,08 bilhões, representando uma queda de 16,5% em relação ao mesmo mês de 2022. Em comparação com o mês de agosto deste ano, a diminuição foi de 10,8%.

No período acumulado de janeiro a setembro, as vendas atingiram R$ 219,5 bilhões, marcando uma queda de 9,5% em comparação com o mesmo intervalo do ano passado. As informações foram divulgadas pela Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) nesta terça-feira (31).

O setor exportou equipamentos no valor de US$ 1,16 bilhão em setembro, representando um aumento de 11,7% em relação ao mesmo mês de 2022. Entretanto, em comparação com agosto, as exportações diminuíram 20,7%.

No acumulado do ano, as vendas ao exterior somaram US$ 10,4 bilhões, 17,3% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

“Dados do mês de setembro de 2023 registraram queda na receita líquida de vendas em relação ao mês de agosto, anulando parte do crescimento observado em relação ao mês de julho. Em relação ao mesmo mês do ano anterior também houve queda em razão da fraqueza nas atividades do mercado doméstico. Já as exportações, mesmo com a desaceleração no mercado global e valorização do real, registraram expansão ante ao mesmo mês do ano anterior”, destacou a entidade, em nota.

As importações atingiram US$ 2,1 bilhões em agosto, apresentando uma queda de 17,3% em comparação com julho e uma redução de 6,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano (janeiro a setembro), as compras do exterior totalizaram US$ 20,3 bilhões, refletindo um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2022.

