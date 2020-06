Grêmio Após recusa do elenco, Grêmio adota nova estratégia e irá recompensar redução de salário em 2021

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mesmo com a readequação dos vencimentos referente aos direitos de imagem, o Grêmio precisou novamente estabelecer nova redução nos salários dos atletas. Depois da recusa por parte do elenco, o clube estabeleceu uma porcentagem de corte, mas que será recompensada no ano que vem.

De acordo com informações da Rádio Grenal, os jogadores não aceitaram a redução salarial proposta. Assim, haverá um diferimento de 20% dos próximos três meses, que será devolvido em 24 parcelas a partir de 2021.

A medida faz parte da segunda fase do plano de contingência estabelecido pelo clube, que passa a valer do período de julho ao final de setembro. Este plano deve seguir com a manutenção de medidas já adotadas, como a renegociação de contratos com fornecedores e credores. A sequência de trabalhos das categorias de base do masculino e do departamento feminino deve seguir de maneira virtual para a contenção de gastos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio