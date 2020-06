Grêmio Prestes a entrar em nova fase do plano de contingência, Grêmio encaminha acerto por redução salarial dos atletas

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio se prepara para ingressar na segunda fase do plano de contingência estabelecido pelo clube para o enfrentamento do período de crise. A nova fase passa a valer do período de julho ao final de setembro. Entre as medidas, está prevista uma renegociação com os atletas.

O novo planejamento leva em conta que, o atual, era válido apenas até julho. Período, ao qual se encaminha, ainda sem a volta do futebol. Já que a previsão de retorno do Campeonato Gaúcho é para o dia 19 de julho.

De acordo com informações da Rádio Grenal, este plano deve seguir com a manutenção de medidas já adotadas, como a renegociação de contratos com fornecedores e credores. A sequência de trabalhos das categorias de base do masculino e do departamento feminino deve seguir de maneira virtual para a contenção de gastos.

Contudo, quanto ao vencimentos dos atletas deve ser promovida uma nova negociação. Depois da repactuação para o pagamento dos direitos de imagem para 2021, o clube deve promover uma redução salarial estipulada de 15% a 20%. O acerto já vem sendo tratado com os jogadores.

Apesar da medida de redução, a direção estuda que este percentual possa ser recompensado no próximo ano aos atletas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

