Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Sombrinhas de frevo se destacam nas ruas lotadas do carnaval de Olinda em 2020, antes da pandemia. (Foto: Marlon Costa)

Após Rio de Janeiro e Salvador decidirem suspender o carnaval de rua de 2022, as cidades de Olinda e Recife também foram pelo mesmo caminho.

A prefeitura de Olinda anunciou nesta quarta-feira (5) o cancelamento do carnaval de rua em 2022 pelo segundo ano consecutivo e prometeu auxílio financeiro para quem depende da festa. Em coletiva de imprensa, a gestão afirmou que o motivo é evitar a disseminação da covid-19, levando em conta, também, a alta nos casos de influenza.

De acordo com o prefeito da cidade, Professor Lupércio (Solidariedade), a decisão foi construída ao longo do tempo. Ele disse, ainda, que a prioridade é a saúde dos moradores e turistas.

“Sem soberba da nossa parte, o carnaval de Olinda é conhecido mundialmente, que gera empregos diretos e indiretos. Um carnaval, mesmo descentralizado, em que circulam mais de 4 milhões de pessoas”, afirmou.

A epidemia de Influenza em Pernambuco associada à pandemia de covid-19 tem causado saturação da rede de saúde do estado, com pessoas enfrentando fila para conseguir atendimento médico e pacientes aguardando leitos. Além de Olinda, Jaboatão dos Guararapes também anunciou que não vai ter festa em áreas públicas neste ano.

O carnaval de rua de 2022 foi suspenso por tempo indeterminado no Recife. Por causa da disseminação da Covid-19 e, principalmente, da alta nos casos de influenza, a festa, que aconteceria entre 25 de fevereiro e 5 de março, poderá ser realizada em outra data.

Segundo informações repassadas pela prefeitura, nesta quarta (5), para realizar os festejos em outro período, é preciso que a vacinação avance e se chegue a uma situação sanitária que garanta a segurança da população. A liberação de desfiles de grupos carnavalescos segue sem definição.

Ainda de acordo com a prefeitura, o carnaval não ocorrerá no período previsto, mas serão realizadas reuniões para discutir com os setores econômicos e culturais a possibilidade de realizar a festa em 2022.

“O Recife enfrenta um crescimento expressivo de casos de gripe e entende, como sempre, que a prioridade deste de qualquer momento sempre será a preservação da saúde e da vida”, informou o comunicado.

Até o momento, os desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo estão confirmados, mas a prefeitura do Rio cancelou o carnaval de rua na terça-feira (4). Somente três capitais (São Paulo, Rio e Campo Grande) confirmaram a programação de Carnaval, que pode ser cancelada caso os índices de contaminação e mortes por covid aumentem nos próximos dias.

Além disso, os próprios artistas e blocos estão cancelando sua programação. Em São Paulo, 28 blocos cancelaram a participação no carnaval de rua da capital em 2022, entre eles estão os das cantoras Daniela Mercury (Pipoca da Rainha) e Gloria Groove (Bloco das Gloriosas), a produtora de funk Kondzilla (Bloco do Kondzilla) e o ator e cantor Tiago Abravanel (Bloco do Abrava).

Na capital paulista, a autorização definitiva para a realização do carnaval de rua em 2022 está condicionada à liberação pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo (Covisa).

Às vésperas do Natal, o governador da Bahia cancelou o carnaval no estado, e Salvador, um dos destinos mais tradicionais do país, não terá programação oficial. Até mesmo a tradicional Lavagem do Bonfim foi cancelada pelo 2º ano seguido.

– Onde não vai ter carnaval de rua: Campo Grande; Belém; Cuiabá; Curitiba; Fortaleza; Recife; Rio de Janeiro; Salvador; Florianópolis; São Luís; e Maceió.

– Onde ainda não foi definido: Aracaju; Brasília; Belo Horizonte; Goiânia; João Pessoa; Macapá; Manaus; Natal; Palmas; Porto Alegre; e Vitória. As informações são do portal de notícias G1.

