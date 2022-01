Geral Em áudio, piloto da Gol avisa que motor parou de funcionar e pede ajuda para fazer pouso de emergência

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Avião da Gol faz pouso de emergência em Petrolina após um dos motores parar de funcionar; ninguém se feriu. (Foto: Reprodução)

Um avião da companhia aérea Gol que decolou de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino a Guarulhos, em São Paulo, precisou fazer um pouso de emergência, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, após apresentar falha em um de seus dois motores. O Boeing 737-800, registrado com o prefixo PR-GXM, transportava 182 pessoas.

A aeronave decolou na última sexta-feira (30), véspera de Réveillon, às 17h07min. Logo durante a subida, o piloto identificou que o motor direito não estava funcionando e entrou em contato com a base aérea para relatar o problema e pedir ajuda para desviar a rota. Em áudio divulgado nas redes sociais, o piloto fala que o motor direito apagou e que está voando em monomotor.

Ainda durante a conversa com o controle de tráfego aéreo, o piloto pede apoio de bombeiros e assistência médica para garantir o atendimento rápido aos passageiros em vista da emergência. Às 17h47min a aeronave fez um pouso seguro no Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina.

No áudio, é possível ouvir o alarme soar na cabine de comando e, logo depois, o piloto diz: “Pan-pan, pan-pan, pan-pan”. A expressão, quando repetida, significa que a tripulação anunciou uma situação de emergência. Ninguém se feriu.

Por meio de nota, a Gol confirmou o incidente e disse que todos os procedimentos de segurança foram tomados e o pouso ocorreu normalmente. A companhia ainda esclareceu que os passageiros foram realocados em outro voo para Guarulhos que chegou com 6h23 minutos de atraso. “A GOL confirma que o voo G3 1875, que partiu na sexta-feira, dia 31 de dezembro, de Juazeiro do Norte com destino a Guarulhos (GRU) alternou para o Aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, por conta de um problema técnico em um dos motores. A tripulação conduziu os procedimentos conforme o recomendado e o pouso ocorreu normalmente. Os passageiros foram reacomodados em outra aeronave para o destino final. O pouso em Guarulhos aconteceu com atraso de 6h23 em relação ao primeiro horário previsto. A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia”, diz a nota. As informações são dos jornais O Globo e Correio Braziliense e do portal de notícias G1.

