Geral Chuvas pelo Brasil: enchentes já afetaram mais de mil pessoas em Tocantins

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Bombeiros militares ajudam moradores vítimas das fortes chuvas no Tocantins. (Foto: Corpo de Bombeiros/Governo do Tocantins)

As enchentes já afetaram 1.096 pessoas de várias regiões do Tocantins, segundo a Defesa Civil. O governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa, decretou nesta quarta-feira (5) situação de emergência no âmbito do Estado em razão de chuvas, inundações e alagamentos.

Após 12 dias de atuação da força-tarefa, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou também nesta quarta-feira o boletim de ação, que registrava um total de 296 desabrigados e 236 desalojados.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância do Decreto para dar agilidade na tomada de decisões e socorrer os municípios. “Nós precisamos agir rápido, com tomada de decisões seguras, que garantam o socorro às famílias desabrigadas e aos municípios impactados, prestando o auxílio necessário para amenizar os impactos causados pelas fortes chuvas. Com o Decreto teremos segurança e estaremos preparados para qualquer situação”, destacou.

O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo, reuniu-se de modo online com o Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, André Rodrigues Veras, nesta quarta-feira, para tratar das ações em conjunto para atender às famílias atingidas.

“O alinhamento entre o Governo do Tocantins e o Governo Federal é importante por fortalecer e possibilitar que possamos atender com mais agilidade toda nossa população impactada. Durante a reunião, reiteramos ao Ministro André Rodrigues Veras a situação de calamidade por que passam vários municípios e as populações ribeirinhas no Tocantins”, destacou o gestor da Setas.

Bahia

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou, na tarde nesta quarta-feira (5), os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do Estado. São 28.224 desabrigados, 73.032 desalojados, 26 mortos e 520 feridos. O total de atingidos chega a 815.597 pessoas.

Os números correspondem às ocorrências registradas em 174 municípios afetados. É importante destacar que, desse total, 163 estão com decreto de situação de emergência. Os seis últimos que decretaram foram: Aiquara, Barro Alto, Bom Jesus da Serra, Brumado, Itamari e Nova Itarana.

O governador Rui Costa autorizou o início da construção de mais uma policlínica nesta quarta-feira (5), desta vez em Ilhéus, no sul da Bahia. Na ocasião, Rui também entregou mais oito ambulâncias e se reuniu com doadores de itens para os desabrigados pelas chuvas, entre eles representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da União Europeia e da Cáritas. As informações são do portal de notícias G1 e dos governos do Tocantins e da Bahia.

