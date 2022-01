Geral Greve de auditores da Receita Federal do Brasil causa filas de caminhões na fronteira com a Venezuela

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 200 caminhões chegaram a ficar parados na alfândega da Receita, em Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela. (Foto: Alisson de Oliveira/Arquivo Pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os servidores da Receita Federal em Roraima paralisaram as atividades em forma de protesto ao Orçamento da União aprovado pelo Congresso. Com a greve, que é uma mobilização nacional, cerca de 200 caminhões estavam parados, na última quarta-feira (5) na alfândega da Receita, em Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela. Segundo o auditor fiscal Alisson de Oliveira Rocha, os servidores iniciaram a paralisação na segunda-feira (3).

Na manhã desta quinta-feira (6), os auditores iniciaram a liberação parcial dos caminhões que estavam na alfândega. Apesar da liberação, os auditores fiscais que são contra a aprovação do Orçamento da União de 2022 seguem com manifestações no Estado.

“A mobilização continua, até porque o governo federal não se posicionou a respeito de nosso pleito [bônus de eficiência e recomposição do orçamento da Receita Federal]. Mas, como ficou ajustado ontem com o governador [de Roraima], nós iniciamos a liberação parcial das cargas, até por uma questão de respeito ao contribuinte”, explicou o auditor.

Na quarta-feira (5), o governador Antonio Denarium (PP) se reuniu com representantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) para prestar apoio à pauta reivindicatória da categoria.

Segundo o governo do estado, Denarium entrou em contato com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o chefe-geral da Receita Federal em Brasília, Júlio César Vieira, e ambos ficaram “sensibilizados” com as reivindicações da categoria.

Na alfândega estavam sendo liberados caminhões que transportam produtos perecíveis como arroz, feijão, açúcar e café. A liberação era realizada por ordem de chegada, conforme Aderaldo. Além dos auditores, outros servidores, como analistas tributários, também aderiam à paralisação.

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) disse, em nota, que acompanha o ato e disse que defende o retorno das atividades. “A suspensão das atividades alfandegárias nas fronteiras do Estado prejudica a operação das indústrias, o escoamento da produção, penalizando empresas que já enfrentam dificuldades para se recuperar da crise causada pela pandemia da Covid-19, trazendo efeitos danosos para economia local e dos países fronteiriços”, informou.

Os servidores da Receita começaram a entregar seus cargos em dezembro de 2021 diante de uma insatisfação com a aprovação do Orçamento da União. Em Roraima, ao menos seis auditores com cargos de chefia se manifestaram pela entrega dos cargos.

Motivações

A proposta de Orçamento da união para 2022 foi aprovada no da 21 de dezembro pelo Congresso Nacional. O placar entre os deputados foi de 358 votos favoráveis e 97 contrários. No Senado, o texto passou por 51 votos a 20.

Logo após a aprovação, ao menos 172 servidores com cargos de confiança na Receita Federal pediram exoneração. Em uma carta, delegados dizem que a Receita teve seu orçamento reduzido em 51,4%.

Os cortes, segundo o documento, afetam principalmente a administração das unidades e a gestão de soluções informatizadas e que há risco de não haver recurso para pagamento de contas de água e energia elétrica. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral