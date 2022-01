Política Após Sérgio Moro, PDT articula encontro do ex-ministro do Supremo Joaquim Barbosa com Ciro Gomes

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

O partido de Ciro (D) foi informado que Barbosa tem sinalizado, em conversas reservadas, que tem preferência pela candidatura do pedetista. (Foto: Divulgação)

O PDT iniciou articulação para promover um encontro entre o presidenciável do partido, Ciro Gomes, e o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa.

Segundo líderes do partido, o movimento tem objetivo fortalecer o discurso do presidenciável de combate à corrupção e abrir mais um canal de diálogo com o PSB. A sigla do ex-relator do julgamento do mensalão negocia um apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a possibilidade de emplacar o candidato a vice-presidente do petista.

Na sigla, no entanto, há dirigentes da legenda que defendem um apoio à candidatura de Ciro e ressaltam que Barbosa poderia ser uma opção de candidato a vice-presidente ao pedetista. O partido de Ciro foi informado que Barbosa tem sinalizado, em conversas reservadas, que tem preferência pela candidatura do pedetista.

Na semana passada, Barbosa se reuniu com o presidenciável do Podemos, Sergio Moro, para discutir o cenário eleitoral. O encontro foi feito a pedido do ex-juiz federal, que almejava o apoio do ex-ministro da Suprema Corte.

O PDT lançará oficialmente na próxima sexta-feira (21) a pré-candidatura de Ciro Gomes para a sucessão presidencial. O slogan do presidenciável deve ressaltar, segundo dirigentes do partido, a personalidade forte do candidato. Um vídeo divulgado nesta terça-feira (18) pela legenda utiliza a palavra “rebelde” para descrever o pedetista.

