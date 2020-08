As obras de duplicação na BR-116, em Cristal, no Sul do Estado, serão retomadas na próxima segunda-feira (10). Os trabalhos no lote 6 estão suspensos desde 23 de julho.

Onze funcionários da Construtora Pelotense testaram positivo para Covid-19. O diagnóstico foi feito pela prefeitura de Cristal a partir do teste de um trabalhador que apresentou febre em 21 de julho.

O diretor-presidente da empresa, Luis Roberto Ponte, garante que todos os trabalhadores foram novamente testados e não apresentam mais o vírus. Dessa forma, o serviço de pavimentação do trecho será retomado.

Dos 25 quilômetros sob responsabilidade da construtora, 17 deverão estar prontos até o fim do ano, desde que as verbas para a obra sejam mantidas. Sobre os demais 8 quilômetros, Ponte aguarda uma definição sobre interpretação do TCU (Tribunal de Contas da União) que tem questionado novos aditivos em contratos quando o montante pago excede 25% do valor estipulado.

O governo não tem questionado e, inclusive, já está realizando novas licitações. A ideia é realizar contratações de empresas que irão concluir as obras.