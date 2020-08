Medida será adotada em caráter excepcional para permitir as vendas do Dia dos Pais. (Foto: Reprodução)

Medida será adotada em caráter excepcional para permitir as vendas do Dia dos Pais

A prefeitura de Porto Alegre decidiu liberar as vendas no comércio a partir desta sexta-feira (07) até domingo (09), em caráter excepcional, enquanto define as regras para o funcionamento de outras atividades a partir de segunda-feira (10).

A ideia é permitir que as lojas aproveitem o Dia dos Pais para desovar estoques e recuperar parte das vendas perdidas nas últimas semanas.

Os protocolos a serem seguidos pelas lojas devem ser definidos, mas a tendência é de que sigam as restrições previstas o decreto do governador Eduardo Leite para regiões em bandeira vermelha.

Os municípios da Região Metropolitana, que também enfrentam problemas de superlotação nos hospitais, estão reabrindo a economia com base no decreto estadual.