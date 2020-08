A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (06), a 3ª fase da Operação Matriarcado com o objetivo de prender os últimos suspeitos de espancar e atear fogo em um homem em janeiro de 2019, no bairro Bom Jesus, na Zona Leste de Porto Alegre. O crime foi determinado por traficantes. A vítima morreu.

Durante a operação, realizada nos bairros Bom Jesus e Cefer II, cinco indivíduos foram presos e um adolescente apreendido. Entre os detidos, um foi preso preventivamente por participação no crime ocorrido em 2019. Os outros foram capturados em flagrante com armas e drogas.

Foram apreendidos aproximadamente 25 quilos de drogas, além de três armas, munições, dinheiro, balanças de precisão, anotações do tráfico, celulares e diversos outros objetos.

No total, as três fases da operação já contabilizam 29 presos e um adolescente apreendido. Dois indivíduos que participaram do homicídio ainda estão foragidos.