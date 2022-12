Os participantes já têm contribuído para cobrir déficits de anos anteriores. Eles vão arcar com metade do custo. A Petrobras, como patrocinadora, vai cobrir R$ 3,9 bilhões do valor total do déficit de 2021. O restante será pago pela Vibra (ex-BR Distribuidora) e pela própria Petros.

A alíquota cobrada de aposentados será de 5,25% do benefício. Quem está na ativa contribuirá com 4,67% do salário de contribuição. Não haverá cobrança sobre 13°.

“De acordo com a Petros, este déficit foi diretamente impactado pela conjuntura econômica que afetou principalmente o segmento de renda fixa, especialmente por causa dos títulos públicos marcados a mercado, que sofreram com o aumento nas curvas de juros”, disse a Petrobras em nota.

O déficit foi registrado no PPSP-R, um plano de benefício definido (BD) —modalidade mais antiga e generosa, já que o trabalhador sabe quanto vai receber desde a adesão mas que, por causa disso, pode levar a déficits e à necessidade de contribuições extraordinárias.