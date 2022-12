Economia Coworking gaúcho comemora resultados de 2022

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Na quinta-feira, em Porto Alegre, haverá uma confraternização com clientes e parceiros Foto: Divulgação Na quinta-feira, em Porto Alegre, haverá uma confraternização com clientes e parceiros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Flowork, líder no segmento de coworking na região Sul, finaliza este ano com duas novas unidades inauguradas em prédios de alto padrão em Porto Alegre e Curitiba (PR).

A segunda unidade na capital paranaense fica no bairro Batel, e a segunda unidade de Porto Alegre, no Moinhos de Vento. São 7 mil metros quadrados de operação distribuídos entre as quatro unidades do coworking.

Além disso, a Flowork lançou em 2022 um novo negócio, a FlowVentures, braço da empresa com foco em investir em startups e que já aportou recursos na Pet Shop Control e na COPE Soluções.

Os sócios Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein, Lourenço Paiva e Luis Napoleão celebrarão os resultados alcançados com clientes e parceiros na quinta-feira (08), das 18h às 22h, na sede da empresa, na Capital gaúcha. No dia 15 de dezembro, a comemoração acontecerá em Curitiba.

