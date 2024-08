Expointer Apostando na força do agro, BRDE terá R$ 350 milhões para novos financiamentos durante a Expointer 2024

24 de agosto de 2024

Equipes atendem na Casa do BRDE na Expointer. (Foto: Divulgação)

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) disponibilizará R$ 350 milhões para novos financiamentos ao longo da 47ª edição da Expointer, que começou nesse sábado (24), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Apostando na força do agro para impulsionar a economia do Rio Grande do Sul após os impactos dos eventos climáticos, o banco está disponibilizando linhas de crédito que contemplam investimentos para ampliar a capacidade de armazenagem, estrutura de irrigação, geração de energias com fontes renováveis e aquisição de máquinas e implementos.

“A cadeia do agro tem um protagonismo já consolidado no crescimento da economia gaúcha e terá papel fundamental neste momento para a reconstrução do Estado. O banco tem por missão apoiar o setor que é estratégico ao desenvolvimento regional”, destacou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. No acumulado deste ano, o banco já contabiliza R$ 3,5 bilhões em novos investimentos na região Sul, sendo R$ 1,48 bilhão em financiamentos para produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. “Estamos avançando muito na captação de novos recursos justamente para fortalecer o agro”, disse Ranolfo. Por meio de títulos lançados no mercado de capitais, o banco captou R$ 353,7 milhões através das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs).

O volume disponibilizado para a Expointer 2024 é o mesmo do ano passado, quando o campo sofria os impactos de duas estiagens seguidas. No entanto, se houver demanda maior durante a feira, o BRDE sinaliza que a oferta de crédito será ampliada, em especial para atender a projetos voltados à sustentabilidade e à inovação. Essa situação já ocorreu nas últimas edições da feira. Em 2023, o banco registrou R$ 518 milhões em novos negócios durante a feira, com destaque para projetos que envolvem novas tecnologias na produção do campo e agroindústrias.

“Estamos buscando ampliar nossas fontes de recursos, incluindo os bancos de desenvolvimento internacionais, justamente para fortalecer o apoio aos projetos alinhados à sustentabilidade. Investir na inovação e na transição energética representa fortalecer nossa economia para as demandas do futuro, incluindo toda a cadeia do agro”, destacou o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto. No acumulado deste ano, o banco já destinou R$ 454,2 milhões para projetos de inovação nos três estados do Sul, enquanto que a geração de energia limpa demandou R$ 452,8 milhões em crédito.

Parcerias

Além de atuar com sua equipe de atendimento na Casa do BRDE, o banco terá também estande na Feira de Máquinas e Equipamentos, uma iniciativa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers). O BRDE igualmente terá participação no espaço RS Innovation Agro, que já está indo para sua terceira edição.

Neste ano, além de aproximar produtores rurais das novidades tecnológicas e fomentar startups voltadas ao agro, o evento incluirá a temática das cidades inteligentes. O RS Innovation Agro será liderado pela Universidade Feevale, com o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). A 47ª edição da Expointer se estenderá até 1º de setembro.

