Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

O Banrisul, reforçando seu papel na cadeia econômica do Estado, atenderá às demandas e às necessidades dos produtores no evento. Foto: Tiago Pereira O Banrisul, reforçando seu papel na cadeia econômica do Estado, atenderá às demandas e às necessidades dos produtores no evento. (Foto: Tiago Pereira) Foto: Tiago Pereira

A 47ª Expointer irá representar um momento simbólico na retomada do setor agropecuário gaúcho após as enchentes históricas que acometeram o Rio Grande do Sul. Com o tema “Superar é da nossa natureza”, a feira, que iniciou neste sábado (24) segue até o dia 1º de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O Banrisul, reforçando seu papel na cadeia econômica do Estado, atenderá às demandas e às necessidades dos produtores no evento.

Dentro do Plano Safra Banrisul, lançado em julho deste ano, com dotação recorde de R$ 12,2 bilhões – o maior da história da instituição –, o banco passou a comercializar a Conta Única Rural, uma das grandes novidades para a feira, com recursos de R$ 500 milhões destinados ao capital de giro dos empreendedores rurais. A modalidade de crédito para pessoas jurídicas é de livre utilização e oferecida com flexibilidade de garantias, adequadas ao segmento agro, e concede prazo de até 5 anos para pagamento.

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, destaca que a 47ª Expointer promete ser um símbolo de superação e resiliência do povo gaúcho, e marca a retomada do agronegócio.

“O Banrisul estará presente na feira para estreitar ainda mais os laços com homens e mulheres do campo. Levaremos uma gama de produtos e serviços e contaremos com um time especializado no setor para dar um atendimento de excelência aos nossos clientes”, enfatiza.

O atendimento do Banrisul na Expointer será distribuído em três polos. O Estande de Agronegócios, localizado na área de máquinas da feira, atenderá os produtores na contratação de linhas de agronegócio e de desenvolvimento. No espaço, uma equipe dedicada ao consórcio sanará dúvidas de clientes em relação às possibilidades do produto, que também pode ser utilizado para a aquisição de máquinas e áreas rurais.

Já no Pavilhão da Agricultura Familiar, equipes prestarão suporte técnico aos expositores que utilizam as maquininhas de cartão de crédito e débito. Para empreendedores que desejarem estabelecer uma parceria com o Banrisul, representantes da instituição irão apresentar as vantagens de se tornar um correspondente Banriponto.

O banco conta, ainda, com uma agência próxima à Praça Central, prestando serviços bancários e comercializando produtos e serviços. No local, ainda são disponibilizados caixas eletrônicos aos clientes visitantes da feira.

O Banrisul levará ao Parque o seu tradicional portfólio direcionado às linhas de investimento, custeio, comercialização e industrialização para o agronegócio. Os produtores também poderão contar com linhas pré-aprovadas, facilitando o processo de contratação durante os dias do evento.

Para amparar os pequenos e médios produtores dos municípios afetados pelas enchentes, o Banrisul tem disponível a linha Crédito Emergencial Agro, com dotação de R$ 643 milhões. Os beneficiados – produtores rurais, PF ou PJ, que tiveram perdas ou danos de pelo menos 30% de sua estrutura produtiva – têm condições especiais nas contratações voltadas à reconstrução e recomposição das suas atividades, com destaque para o financiamento de recuperação de solos, reconstrução de infraestrutura e recomposição de plantéis de animais.

Também em linha com as necessidades de recursos para a retomada econômica do agronegócio do Estado, o Banco destinou R$ 1 bilhão especificamente para financiar a correção e recuperação de solos, por meio das linhas de investimento Renovagro, Agroempresarial, Pronaf Agroecologia e Pronaf Investimento. Esses recursos buscam suprir um dos principais desafios após os efeitos climáticos de maio deste ano: a reabilitação da fertilidade nos solos gaúchos.

