Tecnologia Apple anuncia novos iPad Pro e iPad 10 com design renovado

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

iPad de 10ª geração traz design inspirado no iPad Air, 5G e USB Tipo-C. Foto: Apple/Divulgação iPad de 10ª geração traz design inspirado no iPad Air, 5G e USB Tipo-C. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

A Apple pegou todo mundo de surpresa e apresentou nesta terça-feira (18) alguns novos produtos com uma atualização em seu site. As estrelas foram os novos iPad Pro com processador Apple M2 e o iPad de 10ª geração, finalizando a atualização de design de toda a série, além da troca da porta Lightning pelo USB Tipo-C.

Conforme alguns rumores recentes já tinham antecipado, os novos iPad Pro mantêm diversas características em comparação com os seus antecessores. O design se mantém, com acabamento plano em alumínio, módulo quadrado para as câmeras traseiras e tela com bordas finas ao seu redor na parte frontal.

Eles são ofertados em duas opções de tela, sendo a primeira um painel de 11 polegadas com tecnologia Liquid Retina e resolução de 1668 x 2388 pixels, que resulta em uma densidade de pixels de 265 ppi.

O outro traz um display de 12,9 polegadas, com Liquid Retina XDR, usando tecnologia mini LED e resolução de 2048 x 2732 pixels, resultando nos mesmos 265 ppi. Ambos contam com suporte a HDR10, Dolby Vision e ProMotion para taxa de atualização de 120 Hz.

A principal novidade fica mesmo para a troca do chip M1 para o Apple M2, que estreou nos MacBook Pro de 13 polegadas e MacBook Air. A versão do M2 dos novos iPad Pro traz oito núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, e a marca ressalta um avanço de 15% em processamento e até 35% na parte gráfica.

Ambos os dispositivos trazem boas opções de memória, com até 16 GB de RAM e 2 TB de armazenamento interno. Eles já saem de fábrica com o iPadOS 16, sistema otimizado para os novos tablets, que tem como um dos destaques o Stage Manager. Por fim, agora o iPad Pro traz suporte ao Wi-Fi 6E, versão mais recente da tecnologia de internet sem fio que possibilita downloads de até 2.4 Gb/s.

iPad de 10ª geração

O iPad de décima geração ganhou um design novo – muito baseado no iPad Air –, seguindo os irmãos mais caros com um visual mais plano, substituindo o acabamento curvado dos antecessores. Ele traz quatro saídas de som e apenas uma câmera traseira, com a tampa traseira em alumínio nas cores prata, azul, rosa e amarelo.

Na frente, vemos bordas mais finas ao redor da tela, que aumentou de tamanho, e com isso o botão Home sai de cena e o Touch ID agora está integrado no botão de energia, na lateral.

A conexão Lightning vai embora, e a marca finaliza a troca para o USB Tipo-C, que se tornará padrão em dispositivos eletrônicos muito em breve graças a uma nova lei na Europa. O novo conector traz diversas vantagens, incluindo uma maior velocidade de transferência de dados.

A tela dele é de 10,9 polegadas, sendo um upgrade singelo em comparação com o iPad de 9ª geração, que tinha um display de 10,2 polegadas. Além disso, ela conta com tecnologia Retina, resolução de 2360 x 1640 pixels, brilho de 500 nits e tecnologia True Tone. Curiosamente, ainda há suporte para a Apple Pencil de 1ª geração, que para ser carregada precisa de um adaptador com a conexão USB Tipo-C, já incluso na caixa.

