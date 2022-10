Tecnologia Samsung anuncia memória RAM ultrarrápida de 8,5 Gigabytes por segundo

Uma das aplicações da memória LPDDR5X será em carros autônomos. Foto: Samsung/Divulgação

A Samsung anunciou nesta terça-feira (18) que está desenvolvendo memórias do tipo LPDDR5X com 8,5 Gb/s. Os resultados superam a velocidade de 7,5 Gb/s atingida em março. A empresa sul-coreana também informou que a sua memória foi validada para uso em plataformas Snapdragon para mobile.

Memórias LPDDR5 já são usadas em smartphones premium há algum tempo, mas não com velocidades tão altas – e a sua evolução tem a vantagem de exigir menos alterações na arquitetura interna do celular.

Além de celulares

Por mais que a validação para plataformas mobile da Snapdragon reforce a aplicabilidade para smartphones, atingir essas velocidades também será útil em outros serviços.

Por ter um baixo consumo energético, as evoluções na velocidade da tecnologia LPDDR5X a transformam cada vez mais em uma prioridade para serviços que demandam grandes processamentos, desde data centers até o computador da sua casa – e sim, metaverso também.

No uso em data centers, memórias LPDDR5X empresas reduzem custos de energia da empresa, levando também a um menor impacto ambiental.

Outra aplicação da memória LPDDR5X será em carros autônomos. Por produzirem diversos dados durante a sua operação, esses veículos necessitam de alta largura de banda, uma das características presentes nas RAM desse tipo. Ao optar pela LPDDR5X, os carros processam dados mais rapidamente.

“A validação da LPDDR5X com 8,5 Gb/s nos permitiu acelerar a disponibilidade dessa interface de memória ultrarrápida em mais de ano”, afirma Daniel Lee, vice-presidente executivo da divisão de memórias da Samsung. No anúncio publicado no site da fabricante, Lee ainda reforçou que as memórias LPDDR serão usadas em produtos fora do segmento de smartphone.

Já Ziad Asghar, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Qualcomm, celebrou a validação da velocidade na plataforma Snapdragon. “Nós somos os primeiros na indústria mobile a validar a memória LPDDR5X de 8,5 Gb/s nas plataformas Snapdragon, o que melhora a experiência do usuário em novas ferramentas e aprimora o desempenho para smartphones, jogos, câmera e aplicações de inteligência artificial”, disse Asghar.

A memória LPDDR5X deve estar disponível para os consumidores em 2023. Resta saber se até o seu lançamento nós veremos um crescimento na velocidade.

