Tecnologia Apple deve lançar o iPhone 15 nesta terça; saiba o que esperar do novo modelo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

A expectativa é de que a empresa siga o que adotou nos anos anteriores e revele quatro celulares. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple deverá apresentar o iPhone 15 nesta terça-feira (12) a partir das 14h (horário de Brasília). A expectativa é de que a empresa siga o que adotou nos anos anteriores e revele quatro celulares.

O iPhone 15 e 15 Plus deverão ser os mais baratos da linha, e o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, os mais caros (e mais potentes), segundo a Bloomberg.

Os preços de alguns dos novos celulares devem subir em US$ 100 (cerca de R$ 500), de acordo com analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A Bloomberg também informou que a Apple cogitava um reajuste, mas não citou valores.

Segundo os jornais, as principais mudanças chegarão aos modelos “Pro”, que devem ter acabamento em titânio para ficarem mais leves e um visual com bordas mais finas ao redor das telas. Os celulares também devem ser equipados com o novo processador A17.

O iPhone 15 Pro Max deverá ter zoom óptico mais poderoso, o que lhe permitiria capturar imagens de objetos distantes com mais qualidade.

Para o iPhone 15 e 15 Plus, a expectativa é pela chegada de itens que foram lançados em 2022 no iPhone 14 Pro, como o processador A16 e o Dynamic Island, que faz a área ao redor da câmera frontal interagir com animações do sistema operacional iOS.

Todos os novos modelos também passarão a contar com a entrada USB-C (em vez da Lightning) por conta de uma determinação feita em 2022 pela União Europeia.

Proteção

Nos últimos anos, a Apple tem lançado diferentes atualizações de segurança em resposta às constantes tentativas – por vezes bem-sucedidas – de fabricantes de spyware (os softwares-espiões) de entrar nos sistemas iOS.

A expectativa é que os novos iPhones ganhem um reforço contra esse tipo de invasor – embora com o tempo mais atualizações possam ser necessárias.

A última medida de segurança foi lançada pela Apple no começo de setembro, depois que o software-espião Pegasus, do grupo israelense NSO, infectou iPhones e iPads.

O Pegasus, um software espião, tem a capacidade de secretamente acessar mensagens criptografadas armazenadas no telefone, ativar remotamente a câmera e o microfone, e rastrear continuamente a localização do dispositivo – tudo de forma remota e sem deixar rastros aparentes.

Além disso, ele tem sido associado a violações dos direitos humanos que se estendem do México à África Oriental, levando à inclusão da empresa israelense responsável na lista de alerta do Departamento de Comércio dos EUA. As informações são do portal de notícias G1 e da BBC News.

