Tecnologia WhatsApp testa nova tela de chamadas no iPhone

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A versão Beta do WhatsApp para iPhone deu uma nova cara para a tela de chamadas em andamento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A versão Beta do WhatsApp para iPhone deu uma nova cara para a tela de chamadas em andamento. Após criar ou participar de uma ligação, o mensageiro exibe um campo para informar o tipo de chamada e um botão para convidar mais pessoas.

A mudança apareceu na versão 23.18.1.74 do Beta do WhatsApp no iOS, de acordo com o WABetaInfo. O Zap também aplicou a mesma alteração na tela de chamadas da versão para Android, encontrada no programa de testes desde o mês de agosto.

Assim, o WhatsApp caminha para facilitar a visualização de todas as informações na tela durante uma ligação. Para adicionar outra pessoa na versão anterior, era necessário arrastar a tela para cima e selecionar o ícone. Agora, isso pode ser feito rapidamente com o botão adicionado ao painel.

Mudanças para Android

O WhatsApp deve fazer grandes mudanças visuais na interface durante este ano. As versões Beta para Android e iOS reservam uma nova versão da tela inicial, com espaço para navegar entre mensagens, comunidades e canais.

No caso das chamadas para Android, o mensageiro aplicou o botão para adicionar convidados e também prepara uma nova versão para a notificação de ligação recebida, com os ícones em destaque. Muitos desses ajustes ainda estão aplicados somente na versão para testes do mensageiro e não possuem previsão de chegada ao público geral.

Alta resolução

Em outra frente, o WhatsApp já apresenta a possibilidade de enviar fotos com qualidade HD nas conversas. Até então, o aplicativo só permitia enviar uma versão mais leve dos arquivos, o que fazia eles chegarem com menos qualidade aos destinatários.

Para enviar uma imagem em alta definição pelo WhatsApp, basta escolher o arquivo e selecionar o botão “HD” na tela com os outros recursos de edição do aplicativo. Se o ícone estiver desativado, a foto será enviada no que o app chama de “qualidade padrão”.

Segundo o WhatsApp, fotos com qualidade padrão costumam ter entre 1,5 MP e 4 MP (megapixels), enquanto as fotos em HD ficam entre 9 MP e 16 MP.

“As imagens em HD ainda serão um pouco compactadas para garantir que o envio e o recebimento ainda sejam rápidos”, explicou o WhatsApp.

A plataforma usa um padrão de imagens conhecido como “JPEG progressivo”, que permite fornecer vários níveis de qualidade para uma foto no mesmo envio.

“Isso significa que, se a pessoa para quem você está enviando estiver com uma conexão fraca ou limitada, ela ainda poderá baixar apenas a versão padrão de uma foto que você enviou em HD”, diz o aplicativo.

Abaixo, veja como enviar conteúdo de mídia em HD no WhatsApp:

– Abra uma conversa no WhatsApp;

– Selecione uma foto ou vídeo na galeria de fotos do celular;

– Toque no botão “HD”, localizado no topo da tela;

– Escolha entre as opções “Qualidade Padrão” ou “Alta Definição”.

– Toque em enviar para compartilhar o conteúdo de mídia.

As informações são do site Canaltech.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-testa-nova-tela-de-chamadas-no-iphone/

WhatsApp testa nova tela de chamadas no iPhone

2023-09-11