O Apple Watch 6 também apresenta uma evolução no sistema. Ele vem com o Watch OS 7 de fábrica, que também está disponível para o Apple Watch 5.

Devido ao aprimoramento dos novos sensores, o lançamento deve oferecer relatórios mais precisos que o Apple Watch 5. Ele manteve os recursos de monitoramento do sono, rastreador de atividades físicas, compartilhamento de atividades, bem como manteve a conectividade com o celular, exibindo as chamadas e as notificações recentes diretamente na tela do relógio. Os dois modelos contam com eSIM e resistência à água.

Preço no Brasil

O Apple Watch 6 tem preço sugerido no Brasil a partir de R$ 5.299 para as versões esportivas com caixa em alumínio. O modelo com aço inoxidável custará a partir de R$ 8.499, com pulseiras esportivas, ou a partir de R$ 9.099 com pulseira estilo milanês. Já a versão com a caixa de titânio está chegará por valores a partir de R$ 9.999.