O Facebook está trabalhando em parceria com a empresa italiana Luxottica para a produção de óculos Ray-Ban com funções tecnológicas. O projeto foi anunciado pelo CEO da empresa, Mark Zuckerberg, na última semana, durante o evento online Facebook Connect. A expectativa é de que o wearable seja apresentado ao público em 2021.

Detalhes do acessório e funcionalidades ainda não foram revelados, mas a empresa confirmou que ele não será classificado como um óculos de realidade aumentada (AR). No entanto, ele vai contribuir com as pesquisas da tecnologia, uma vez que os testes do dispositivo serão usados no Projeto Aria, uma iniciativa da empresa focada no desenvolvimento de produtos de realidade aumentada.